தேர்தல் ஆணைய முடிவை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றம் செல்ல சசி தரப்பு முடிவு

இரட்டை இலைச்சின்னம் முடக்கப்பட்டிருப்பதை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றம் செல்ல சசிகலா தரப்பு முடிவு செய்துள்ளது.

English summary

ADMK Spokes person Vaigaiselvan says that Its sad that Double leaf symbol beaing freezed by the Election commission. we will go to Supreme court to recover the Symbol he said.