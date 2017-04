அமைச்சர் வீட்டில் நடைபெற்ற வருமான வரி சோதனை வெட்ககேடானது - ஜிகே.வாசன் பொளேர்

தமிழக அமைச்சர் வீட்டில் நடைபெற்ற வருமான வரி சோதனை வெட்கக்கேடானது என தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜிகே.வாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

TMC leader GK Vasan says that its a shame that Income tax raid in tamilnadu Minister's home. People doesn't like ADMK Ruling.