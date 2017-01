ஆதரவு தருமாறு ஜெ.தீபா பேரவை நடிகர் ஆனந்த்ராஜ்க்கு அழைப்பு

ஜெ,தீபா பேரவைக்கு ஆதரவு தருமாறு நடிகர் ஆனந்த் ராஜிடம் அக்கட்சி நிர்வாகிகள் அழைப்பு விடுத்துள்ளனர். இதுகுறித்து ஆலோசிப்பதாக ஆனந்த்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

J.Deepa council workers inviting Actor Anadraj who were not in ADMK now.They are asking Anadraj To support for J.Deepa council.