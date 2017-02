சசிகலாவுக்கு எதிராக போர்க்கொடி- முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வத்தை சந்திக்கிறார் ஜெ. தீபா

சசிகலாவுக்கு எதிராக கலகக் குரல் எழுப்பியுள்ள முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வத்தை ஜெயலலிதாவின் அண்ணம் மகள் தீபா விரைவில் சந்தித்து ஆதரவு தெரிவிக்க உள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sources said that Jayalalithaa's niece J Deepa will meet TamilNadu Chief Minister O Panneerselvam shortly.