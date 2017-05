இன்னொரு பொலிடிகல் மிராக்கிள்.. சசிகலா- ஓபிஎஸ் அணிகளை மிரட்ட தீபா முடிவு

சசிகலா மற்றும் பன்னீர் அணியை மிரட்ட ஜெ.தீபா இன்னொரு அதிரடி முடிவெடுத்துள்ளார். அ.தி.மு.க. கட்சியை கைப்பற்ற முடிவெடுத்துள்ளார் தீபா என்று பரபரப்பைக் கிளப்புகிறது தீபா அணி.

English summary

J. Deepa Plans to Form new AIADMK . Due to this she can able to Integreat unsatisfied members from sasikala and ops teams.