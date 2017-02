சசிகலாவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஆளுநரிடம் மனு கொடுக்க சென்ற தீபா ஆதரவாளர்கள் கைது

சசிகலா முதல்வராக பதவியேற்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஆளுநர் மாளிகைக்கு ஊர்வலமாகச் சென்ற தீபா ஆதரவாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Deepa supporters were going towards Raj bhavan to urge Governor not allow sasikala as the Chief minister of Tamilnadu. They all has been arrested by the police.