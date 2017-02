உருவங்கள் இரண்டு... உயிர் ஒன்றே... ஓபிஎஸ் வீட்டின் முன்பு தீபா ஆதரவாளர்கள் ஒட்டிய போஸ்டர்!

முதல்வர் ஓபிஎஸை ஆதரித்து தீபா ஆதரவாளர்கள் போஸ்டர்களை ஒட்டி வருகின்றனர். ஓபிஎஸ் வீட்டின் முன்பு உட்பட சென்னை முழுவதும் போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டு வருகின்றன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

J.Deepa supporters supporting OPS. They are striking posters with Deepa and OPS images across Chennai.