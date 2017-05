வாணகிரை வைரஸ்- டிஜிட்டல் இந்தியாவில் பாதுகாப்பு குறைபாடு இருக்கக்கூடாது... மோடிக்கு தீபா கோரிக்கை

'வாணகிரை' வைரஸ் தாக்குதல் குறித்த அதிக விழிப்புணர்வு கொள்ளவேண்டும் பிரதமர் மோடியை ஜெ.தீபா வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

J.Deepa urges to Modi, Insecurity in our Digital India plan,so kindly take action immediately.Save our nation.