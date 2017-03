அத்தை தொகுதியில் முதல்முறையாக களம் கண்டு சாதிப்பாரா தீபா?

ஆர்கே நகர் தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தீபா முதல்முறையாக தேர்தல் களம் காண்பாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

Story first published: Thursday, March 9, 2017, 14:07 [IST]

English summary

RK Nagar by election date announced today. J.Deepa will elect her aunty's constituency of RK.Nagar by election?