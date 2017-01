இங்க பாருங்க டிவிஸ்ட்டு.. தீபா எங்கள் வீட்டு பிள்ளை.. அதிமுகவில் இணைவார்: நடராஜன் பேட்டி

தீபா எங்களுடன் வந்து இணைவார் என சசிகலாவின் கணவர் நடராஜன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். பாஜக ஆட்சியை கைப்பற்ற முயற்சிப்பதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

English summary

M.Natarajan Says that J.Deepa will join with us. Deepa and his brother Deepak are our children like this M.Natarajan spokes to Media.