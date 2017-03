புதுக்கோட்டையில் ஜல்லிக்கட்டை வேடிக்கை பார்த்த 2பேர் மாடு முட்டி பரிதாபமாக உயிரிழப்பு

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருவப்பூரில் நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டியின் போது மாடு முட்டியதில் 2 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

English summary

2 gored death in Pudukottai, who was there to watch the jallikattu.