ஜல்லிக்கட்டு ஆதரவு உண்ணாவிரதம்.. வேலூரில் 500 பேர் கைது

வேலூரில் இன்று மாலை சுமார் 500 பேர் தலைமை தபால் நிலையம் எதிரே உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடங்கினர். அவசரமாக வந்த போலீசார் அவர்கள் அனைவரையும் கைது செய்து அழைத்துச் சென்றனர்.

English summary

500 protesters were arrested in Vellore while stage dharna for Jallikattu.