போராட்டத்தை கைவிட்டு ஜல்லிக்கட்டு களத்திற்கு வாருங்கள் - ஜல்லிக்கட்டு ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை

போராட்டம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்று விட்டது. எனவே மாணவர்கள் போராட்டத்தைக் கைவிட்டு ஜல்லிக்கட்டுக்கு களத்திற்கு வாருங்கள் என்று ஜல்லிக்கட்டு ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Pro Jallikattu activists have urged the students to call off the protest and participate in the Jallikattu protests.