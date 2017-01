ஜல்லிக்கட்டு: விஜயை தொடர்ந்து தனுஷும் ஆதரவு.. அடுத்தகட்டத்திற்கு ரெடியாக சொல்கிறார் சிம்பு

சென்னை: ஜல்லிக்கட்டுக்கு நடிகர் விஜய் ஆதரவு அளித்துள்ள நிலையில், மற்றொரு முன்னணி நடிகரான தனுஷும் தனது ஆதரவை டிவிட்டர் மூலம் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

Proud of each and every தமிழன் who came together to support #Jallikattu and our தமிழ் கலாச்சாரம். வெற்றி நிச்சயம். #unitedforourculture.