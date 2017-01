முகத்தை மூடியபடி மெரினா போர்க்களத்தில் அட்டென்டென்ஸ் போட்ட நடிகர் விஜய்

சென்னை மெரினாவில் தொடரும் ஜல்லிக்கட்டு புரட்சியில் முகத்தை மூடியபடி நடிகர் விஜய் கலந்து கொண்டார். நடிகர் விஜய் கலந்து கொண்டபோதும் அவரை யாரும் பொருட்படுத்தவும் இல்லை.

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 10:19 [IST]

Actor Vijay also joined Marina Uprising for Jallikattu on today morning.