அலங்காநல்லூரில் பிப். 1 ல் ஜல்லிக்கட்டு - விழா கமிட்டி அறிவிப்பு

அலங்காநல்லூரில் பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறும் என ஊர் கமிட்டியினர் அறிவித்துள்ளனர். ஜல்லிக்கட்டு நடைபெற போராடிய அனைவருக்கும் ஊர் கமிட்டியினர் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Alanganallur has decided to conduct Jallikattu on Feb 1. Sundararajan, Chairman, Jallikattu committee confirms event at Alanganallur