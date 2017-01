ஜல்லிக்கட்டு புதிய தேதிகள்: அவனியாபுரம் பிப்.5, பாலமேடு பிப். 9, அலங்காநல்லூர் பிப்ரவரி 10

அவனியாபுரத்தில் பிப்ரவரி 5ம் தேதியும் பாலமேட்டில் பிப்ரவரி 9ம் தேதியும், அலங்காநல்லூரில் 10ம் தேதியும் ஜல்லிக்கட்டு நடத்தப்பட உள்ளது. முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வத்தை சந்தித்த பின்னர் விழாக்குழு இதனை அறிவ

Story first published: Monday, January 30, 2017, 17:07 [IST]

English summary

Jallikattu will be held at Avaniapuram on February 5, Palamedu on Feb 9 and Alanganallur on Feb 10.