ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவான போராட்டம் வலுப்பெறும்.. நடிகர் பார்த்திபன்

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக தமிழகத்தில் போராட்டம் தீவிரமடையும் என்றும் ஜல்லிக்கட்டு ஆதரவு போராட்டங்களில் பங்கேற்பேன் என்று நடிகர் பார்த்திபன் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 12:02 [IST]

The Supreme court while dismissing the plea said that The draft of the judgement in Jallikattu case has been prepared.Actor Parthiban has expresses her disappointment over the SC order.I will support for students protest.