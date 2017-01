மதுரை ஆனையூரில் தடையை மீறி ஜல்லிக்கட்டு- காவல்துறை கெடுபிடியால் பதற்றம்

மதுரை ஆனையூரில் தடையை மீறி காளையை அடக்கிய இளைஞர்களை போலீசார் கைது செய்தனர். இதனைக் கண்டித்து சக இளைஞர்கள் மற்றும் கிராம மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பதற்றம் ஏற்பட்டது.

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 16:09 [IST]

English summary

Madurai Aanaiyur Jallikattu conducted by the villegers. Police arrested youths who are all participated in that. Because of this villagers protesting against police.