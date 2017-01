ஜல்லிக்கட்டு: 3 நாளை விடுங்க, 3 வருஷமா என்ன செஞ்சீங்க.. ஓபிஎஸ்- ஸ்டாலின் சட்டசபையில் மல்லுக்கட்டு!

ஜல்லிக்கட்டுக்காக 3 நாட்களில் சட்டம் கொண்டு நிறைவேற்றியவர்கள் மூன்றாண்டுகளாக ஏன் செய்யவில்லை என்று மு.க.ஸ்டாலின் சட்டசபையில் கேள்வி எழுப்ப, அதற்கு முதல்வர் ஓபிஎஸ் பதில் கொடுக்க காரசார விவாதம் நடைபெற்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Interesting debate in TamilNadu assembly between Tamil Nadu Chief Minister O.Panneerselvam and Opposition leader M.K.Stalin about jallikattu issue.