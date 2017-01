நம்பிக்கையோடு இருந்தோம்.. இன்னும் ஜல்லிக்கட்டுக்கு சாதகமான பதில் வரவில்லை.. ஓபிஎஸ் !

ஜல்லிக்கட்டு தொடர்பாக இன்னும் சாதகமான பதில் வரவில்லை என முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 23:49 [IST]

English summary

Did not get a positive response from union government, says TN chief minister O. pannerselvam