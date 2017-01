மானங்கெட்ட மோடி அரசே, மாநில அரசே..திமுகவின் ஜல்லிக்கட்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஆக்ரோஷ கோஷம்

ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அனுமதி கேட்டு திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் தலைமையில் சென்னையில் இன்று நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு எதிராக கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன.

English summary

DMK men shouting slogans against Union and State government while doing protest for Jallikattu.