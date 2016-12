ஜல்லிக்கட்டு.. ஜன.3ல் அலங்காநல்லூரில் திமுக ஆர்ப்பாட்டம்.. அனைத்து கட்சியினருக்கும் ஸ்டாலின் அழைப்பு

ஜல்லிக்கட்டு நடத்த வலியுறுத்தி அலங்காநல்லூரில் ஜனவரி 3ல் திமுக ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த உள்ளதாக அக்கட்சி பொருளாளர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 11:47 [IST]

English summary

DMK to stage demonstration on Jan 3 at Alanganallur demanding necessary actions from Centre & state for conducting Jallikattu.