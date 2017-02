ஜல்லிக்கட்டுக்காக ரயில் ஏறி போராட்டம் நடத்திய போது மின்சாரம் தாக்கி காயமடைந்த லோகேஷ் மரணம்

ஜல்லிக்கட்டு‌ போராட்டத்தின் போது ரயில் மீது நின்றதால் மின்சாரம் தாக்கி சிகிச்சை பெ‌ற்று வந்த லோகேஷ் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று உயிரிழந்தார்.

English summary

jallikattu row: In Salam a youth died by a electric power when he was climbing on top of the train