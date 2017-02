1000க்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள்.. 500க்கும் மேற்பட்ட போலீஸ் பாதுகாப்பு.. களைகட்டிய அவனியாபுரம்!

அவனியாபுரத்தில் மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இன்று ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதனை முன்னிட்டு அங்கு பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

Story first published: Sunday, February 5, 2017, 9:39 [IST]

English summary

Jallikattu begins in Avaniyapuram, madurai after three years. ahead of the Jallikattu competition, there were so many safety measures has been taken.