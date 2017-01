தஞ்சையில் தடையை மீறி ஜல்லிக்கட்டு… 20 காளைகளை பிடித்து இளைஞர்கள் ஆராவாராம்

ஜல்லிக்கட்டு மீதான தடையை நீக்காத நிலையில் இன்று தஞ்சையில் தடையை மீறி ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்தப்பட்டது. இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது

English summary

A group of youth today conducted Jallikattu in a Puduvansavati village near Tanjore.