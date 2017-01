தடையை மீறி திருச்செந்தூரில் மஞ்சுவிரட்டு… 15 பேர் கைது!

தடையை மீறி திருச்செந்தூரில் மஞ்சுவிரட்டு நடத்தப்பட்டது. இதனால் அங்கு பதற்றம் ஏற்பட்டது.

English summary

Fifteen were arrested to hold Jallikattu in Thirusenthur today.