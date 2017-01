மதுரை விளாங்குடியில் தடையை மீறி ஜல்லிக்கட்டு… 40 காளைகள் விரட்டு.. போலீஸ் குவிப்பால் பதற்றம்

மதுரையில் ஆங்காங்கே தடையை மீறி ஜல்லிக்கட்டு நடைபெற்று வருகிறது. விளாங்குடியில் தடையை மீறி ஜல்லிக்கட்டு நடத்தப்பட்டது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A group of youth today conducted Jallikattu at Vilangudi in Madurai.