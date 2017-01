ஜல்லிக்கட்டு: சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தமிழக அரசு கேவியட் மனு தாக்கல்- இதுவரை மொத்தம் 80 கேவியட்!

ஜல்லிக்கட்டு விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு மீண்டும் கேவியட் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது. பொதுமக்கள், ஜல்லிக்கட்டு ஆர்வலர்கள் என இதுவரை 80 கேவியட் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

English summary

Jallikattu row, Tamil Nadu government has filed a caveat in the Supreme Court. Tamil Nadu government passed jallikattu bill in assembly.