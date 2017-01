போராட்டங்கள் நடந்தாலும், ஜல்லிக்கட்டு விவகாரத்தில் தலையிட முடியாது.. ஹைகோர்ட் கைவிரிப்பு

ஹைகோர்ட்டோ, தமிழக அரசோ, ஜல்லிக்கட்டு விவகாரத்தில் இந்த நிலைமையில் எதையும் செய்ய முடியாது. இந்த சூழ்நிலையில் ஹைகோர்ட் இதில் தலையிட முடியாது என்று கூறிவிட்டது.

English summary

The Madras High Court on Wednesday refused to intervene in the Jallikattu issue and the protests in support of it being held in Chennai's Marina beach. The court observed that the Supreme Court was seized of the matter and neither the High Court nor the state government could intervene.