ஜல்லிக்கட்டு... உச்சநீதிமன்றத்தை கைகாட்டி விட்டு தமிழகத்திற்கு கைவிரித்தது மத்திய அரசு! #jallikattu

ஜல்லிக்கட்டு விவகாரத்தில் எந்த முடிவும் எடுக்க முடியாது என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை பொறுத்தே அடுத்த நடவடிக்கை என்கிறார் மத்திய அமைச்சர் அனில் தவே.

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 16:02 [IST]

English summary

Union Environment Minister Anil Dave said that Jallikattu matter is in the Supreme Court; So Centre can't take decision right now. Also Supreme Court knows tradition of Tamil Nadu.