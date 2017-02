அலங்கநால்லூர் ஜல்லிக்கட்டு: சசிகலாவுக்கு மட்டும் ஏன் அழைப்பு? அனைத்து தலைவர்களையும் அழைக்க முடிவு!

அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டை தொடங்கி வைக்க சசிகலாவுக்கு மட்டும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது. இதையடுத்து அனைத்து கட்சி தலைவர்களையும் அழைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

Now Alanganallur Jallikattu Organisers decided to invite All political party leaders for the event.