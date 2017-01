ஜல்லிக்கட்டு.. டி.ஜி.பி, சென்னை போலீஸ் கமிஷனர்களுடன் முதல்வர் ஓ.பி.எஸ் அவசர ஆலோசனை

தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற முதல்வருடனான ஆலோசனையில், டி.ஜி.பி ராஜேந்திரன், சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் ஜார்ஜ் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.

English summary

CM O.Pannerselvam met with TN police DGP and Chennai police commissioner over Jallikattu issue.