மெரீனா நோக்கி பேரணியாக வந்தவர்களை ஓட ஓட விரட்டி அடித்த போலீஸ்

ராயப்பேட்டை, திருவல்லிக்கேணியில் இருந்து மெரீனாவை நோக்கி பேரணியாக வந்த இளைஞர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தி கலைத்தனர். இதில் காயமடைந்த பலர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

English summary

Police lathicharged protestors at Triplecane area and Avvai shanmugam salai near Marina beach.