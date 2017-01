மெரீனாவில் கலைந்து செல்ல மறுக்கும் மாணவர்களை.. குண்டுக்கட்டாக அப்புறப்படுத்தியது போலீஸ்

மெரீனா கடற்கரையில் போராட்டத்தை கைவிட மாணவர்கள் மறுத்து வருவதால் காவல்துறையினர் அவர்களை வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றி வருகின்றனர்.

Story first published: Monday, January 23, 2017, 7:41 [IST]

English summary

The police on Monday began removing protesters from Marina Beach in Chennai. A large number of people protesting the Jallikattu issue had assembled at Marina. The protesters had refused to budge even after an ordinance allowing Jallikattu had been promulgated stating that the solution was not a permanent one.