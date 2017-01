ஜல்லிக்கட்டுக்காக போராடிய மாணவர்களை அடித்து தரதரவென இழுத்துச் சென்று கைது செய்த போலீஸ்

சென்னை சோழிங்கநல்லூர் பழைய மாமல்லபுரம் சாலையில் போராட்டம் நடத்திய மாணவர்களில் சிலரை போலீசார் அடித்து தரதரவென இழுத்துச் சென்று கைது செய்து உள்ளனர்.

English summary

Students taken into custody over Jallikattu protests in Sozhinganallur. Chennai police have indulged in lathicharge to chase the protesting students.