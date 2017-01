இளைஞர்கள் போராட்டத்தால் விழிபிதுங்கிய தஞ்சை... ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டிகளை ஒத்திவைத்த ஆட்சியர்

ஜல்லிக்கட்டுக்கு நிரந்தர தீர்வுக்காண வலியுறுத்தி தமிழகம் முழுவதும் போராட்டம் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. தஞ்சையில் இளைஞர்களின் போராட்டம் தீவிரமாகியுள்ளதையடுத்து மாவட்ட நிர்வாகம் ஜல்லிக்கட்டுப்போட்டிக

English summary

The struggle reached its peak across Tamilnadu on Jallikattu to seek permanent solution. In Thanjavur district collector postponed the Jallikattu due to protest.