முடிவு தெரியாமல் போராட்டத்தை கைவிட மாட்டோம்.... அலங்காநல்லூரில் மாணவர்கள் ஆவேசம்

மதுரை மாவட்டம் அலங்காநல்லூரில் போராட்டத்தை கைவிட மறுத்து மாணவர்கள் களத்தில் அமர்ந்துள்ளனர். அவர்களை வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்ற போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Students and Jallikattu supportes have been continued protest in Alanganallur.