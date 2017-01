லட்சங்களில் திரண்டாலும் லட்சியமே இலக்கு..மெரினாவில் 5வது நாளாக விடிய விடிய தொடரும் போராட்டம் !

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக சென்னை மெரினா கடற்கரையில் நடைபெற்று வரும் போராட்டம் 5வது நாளை எட்டியது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Jallikattu protest continues as 5th day in Marina. The students protest against the ban on Jallikattu intensified with Lakhs of people joining the marina