அடாத மழையிலும் விடாமல் தொடரும் ஜல்லிக்கட்டு புரட்சி

கடும் வெயில், பனியையும் பொருட்படுத்தாமல் ஜல்லிக்கட்டுக்காக போராடியவர்கள் இப்போது மழையிலும் விடாமல் போராட்டத்தை நடத்தி வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Madurai,Alanganallur, Nagai, Thanjavur, Cuddalore, in such places heavy rain occured. But Students not bothering about it and protesting.