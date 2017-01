ஜல்லிக்கட்டு புரட்சி : சென்னை மெரினாவில் 5வதுநாளாக அலைகடலாக திரளும் மக்கள்- 250 இடங்களில் போராட்டம்!

ஜல்லிக்கட்டு நடத்த வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி கடந்த 5வது நாளாக சென்னை மெரீனாவில் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. சென்னையில் 250 இடங்களில் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

jallikattu protests continued for the fifth day on Saturday in the Marina. The entire area in and around Marina was abuzz with hordes of men, women and children shouting slogans, seeking nod for the Jallikattu.