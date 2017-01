சென்னையில் 7000 போலீசார் குவிப்பு.. நாளைக்குள் இயல்பு நிலை திரும்பும் - ஜார்ஜ்

சென்னையில் நாளைக்குள் இயல்பு நிலை திரும்பும் என சென்னை பெருநகர போலீஸ் கமிஷனர் ஜார்ஜ் கூறியுள்ளார்.

English summary

jallikattu protest in marina youngsters and students are not responsible for violences, chennai city Police Commissioner George