ஜல்லிக்கட்டு வன்முறை: சென்னையில் கைது செய்யப்பட்ட 21 பேருக்கு ஜாமீன்

ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தின் போது வன்முறையில் ஈடுபட்டதாக கைது செய்யப்பட்டுள்ள 21 பேருக்கு ஜாமீன் வழங்கி சென்னை மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

Chennai court on monday granted bail to 21 persons, people who were arrested in Jallikattu violence