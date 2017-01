வாடிவாசல் திறக்கும் வரை வீடு வாசல் போகமாட்டோம், போராட்டமும் ஓயாது... மாணவர்கள் அறிவிப்பு

வாடிவாசல்கள் நிரந்தரமாக திறந்து ஜல்லிக்கட்டு காளைகள் சீறிப் பாயாமல் தங்களது போராட்டத்தை கைவிடவே முடியாது என போர்க்களத்தில் இருக்கும் மாணவர்கள் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Jallikattu Protesters today rejected the Call of TamilNadu CM O Panneerselvam to give up the protests.