வாடிவாசலுக்காக போராடியவர்கள் நெடுவாசலை காக்க ஆதரவு - சென்னையில் மார்ச் 2ல் உண்ணாவிரதம்

நெடுவாசல் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்திற்கு எதிராக ஜல்லிக்கட்டு இளைஞர்கள் அமைப்பு சென்னையில் மார்ச் 2ஆம் தேதி உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடத்தப்போவதாக அறிவித்துள்ளனர்.

English summary

Jallikattu protesters have called for a sit in fast protest against Neduvasal project in Chennai on March 2.