ஜல்லிக்கட்டு புரட்சி...ஒருவாரமாக இரவு பகலாக அணையாமல் எரியும் தீ....

வேண்டும் வேண்டும் ஜல்லிக்கட்டு வேண்டும் என்ற ஒற்றை கோரிக்கையை முன்வைத்து கடந்த ஒரு வாரமாக தமிழகம் முழுவதும் இரவு பகலாக கொளுந்து விட்டு எரிந்து கொண்டிருக்கிறது ஜல்லிக்கட்டு புரட்சி தீ.

English summary

Jallikattu protests in Chennai Marina, Alanganallur and other areas are still raging like forest fire.