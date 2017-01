மெரீனாவில் இளைஞர்கள் புரட்சி: தாரை தப்பட்டை... பொய்க்கால் குதிரையாட்டம் களை கட்டுது

ஜல்லிக்கட்டுக்காக மெரீனா கடற்கரையில் 2 லட்சம் பேர்வரை திரண்டு நடத்தி வரும் புரட்சி வேள்வியால் திணருகிறது அரசு... பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் கடற்கரை சாலையில் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டுள்

English summary

Students and women are determined and charged as the Jallikattu protests have entered into 3rd day today in Chennai's Marina and other areas in the state.