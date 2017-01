மத்திய அரசைக் கண்டித்து ரயில் மறியல் - ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட ஆயிரக்கணக்கான திமுகவினர் கைது

மத்திய அரசைக் கண்டித்து மாநிலம் முழுவதும் ரயில் மறியல் போராட்டம் நடத்திய ஏராளமான திமுகவினர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

Story first published: Friday, January 20, 2017, 10:20 [IST]

DMk working leader and oppotition leader Stalin, his party MLAs and other functionaries were arrested in Chennai during a rail roko protest demanding Jallikattu in TamilNadu.