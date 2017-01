மதுரை, திண்டுக்கல் ரயில் நிலையங்கள் முடக்கம்! தென்மாவட்ட ரயில்கள் மாற்று பாதையில் இயக்கம்!!

ஜல்லிக்கட்டுக்காக போராடி வரும் புரட்சியாளர்கள் மதுரை, திண்டுக்கல் ரயில் நிலையங்களில் ரயில்களை முடக்கி வைத்தனர். இதனால் தென்மாவட்ட ரயில்கள் மாற்றுப் பாதையில் இயக்கப்படுகின்றன.

English summary

Thousands of Jallikattu supporters and youths blocked a trains in Madurai and Dindiguls.