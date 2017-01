தடுக்காதே...தடுக்காதே... ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதி கொடு - திமுகவினர் முழக்கம்

ஜல்லிக்கட்டுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்கக் கோரி மாநிலம் முழுவதும் திமுகவினர் ஆர்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். சென்னையில் திமுக செயல்தலைவர் ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கான திமுகவினர

English summary

The apex court said while the draft of the judgment has been prepared, it is not possible to deliver a verdict before Saturday.DMK held statewide protests.